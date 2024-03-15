SHOT: Федор Добронравов перенес операцию, без которой мог стать инвалидом

Актер Федор Добронравов отменил все свои спектакли на ближайший год — до января 2025-го. По данным SHOT, ему предстоит продолжительная реабилитация после операции, без которой он мог бы стать инвалидом.

По информации SHOT, 28 февраля звезда «Сватов» Добронравов обратился в больницу. Его беспокоили боли в шее, позвоночнике и боли при глотании. После КТ актера доставили в нейрохирургическое отделение для экстренной операции. Федору Добронравову удалили дискоостеофитный комплекс (дегенеративные образования на фоне осложнений остеохондроза) на уровне двух позвонков.

Сообщается, что 7 марта его выписали. Всего в стационаре Федор Викторович провел восемь дней. Теперь ему предстоит продолжительный курс лечебной физкультуры и медикаментов. После операции 62-летний артист решил отказаться от участия во всех спектаклях до конца года. Их уже отменяют и переносят.

Желаем Федору Добронравову здоровья и скорейшего восстановления!