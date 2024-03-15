Анжелика Варум потерпела неудачу на концерте своего мужа

О семейной жизни известных артистов Анжелики Варум и Леонида Агутина, которые стали редко появляться вместе на публике после начала специальной военной операции, информации почти нет. Варум впервые за длительный период времени вышла на сцену прошлым вечером для поддержки своего мужа во время его концерта в Нижнем Новгороде, что было зафиксировано в видео, опубликованных в социальных сетях, пишет Центральная Служба Новостей.

В ходе выступления вместе с Агутиным Варум начала исполнять хит «Как не думать о тебе», но вначале столкнулась с трудностями с голосом, а затем и с ошибками в тексте. Этот неловкий момент был заснят зрителями. По словам Агутина, его супруге удалось адекватно исполнить песню лишь с третьего раза.

Хотя певица и не присоединялась к мужу в каждом номере, ее внешний вид был безупречен. Несмотря на слухи о возможных проблемах со здоровьем, Варум выбрала для выступления обтягивающее платье темного цвета с листовым принтом. Также отмечается, что Анжелика Варум продолжает избегать общения с прессой.