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Вдова Юдашкина Марина призналась, что дочь Галина очень похожа на отца

Вдова модельера Валентина Юдашкина Марина призналась, что ее дочь Галина, которая сейчас возглавляет модный дом, очень похожа на отца. Этим женщина поделилась с YouTube-каналом «Модный подкаст».

Вдова Юдашкина рассказала о сходстве дочери с отцом
© Газета.Ru
«Такое впечатление, что, когда я разговариваю с Галей — это я разговариваю с Валентином или наоборот. На одну и ту же вещь они могли одинаково сказать, не видя друг друга, не находясь рядом. Ой, я их боялась двоих! Ругали меня за что-нибудь, что-то я не так сделала», — вспомнила Марина.

Вдова рассказала, что сейчас практически не помогает дочери управлять наследием Юдашкина, а только приходит по просьбе самой Галины. Женщина заявила, что «подустала» заниматься модным домом за долгие годы, поэтому «все отдала» Галине.

Модельера Валентина Юдашкина не стало 2 мая 2023 года после тяжелой и продолжительной болезни. Он с 2016 года боролся с онкологическим заболеванием и не дожил до своего 60-летия пять месяцев. После этого Галина Юдашкина стала креативным директором Дома моды «Valentin Yudashkin».

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