Российский кинорежиссер Валерия Гай Германика пожаловалась на большое количество бедных москвичей. О том, что жители столицы чаще бывают недостаточно обеспеченными, чем богатыми, она рассказала в интервью «Москвич Mag».

«В Москве очень сильный контраст между очень богатыми и бедными; бедных больше — у людей деревянные сортиры на улице», — пояснила Гай Германика.

Она отметила, что хотела бы изменить ситуацию.

Режиссер добавила, что сейчас живет в Центральном административном округе (ЦАО), где в основном видит модных и хорошо одетых людей.

«Я таких только по телеку видела! Смотрю на них во все глаза», — рассказала она.

Ранее драматург Иван Угаров назвал Москву лучшим городом, в который ему всегда хочется возвращаться. Он отметил, что родился в другом месте, но приезжать туда, в отличие от столицы, не хочет.