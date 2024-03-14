Рэпер Pharaoh пришел на премьеру с женой-колдуньей

Рэпер Pharaoh и звезда шоу «Битва Экстрасенсов», колдунья Софья Егорова пришли на премьеру нового сезона сериала «Беспринципные». Об этом сообщает Telegram-канал Peopletalk.

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Пара впервые за долгое время появилась на публике. Рэпер позировал в черных брюках и бомбере с капюшоном. Софья Егорова была одета в облегающие брюки и толстовку. Волосы ей распустили и сделали легкий нюдовый макияж. Перед камерами рэпер обнимал жену за талию.

В феврале 2023 года рэпер Pharaoh намекнул на помолвку со своей возлюбленной, финалисткой шоу «Битва Экстрасенсов» Софьей Егоровой. Он опубликовал снимок двух рук — женской и мужской. На обеих красовались кольца: у девушки с драгоценными камнями, а у рэпера без них. Музыкант не подписал снимок, однако сопроводил его красноречивыми символами: сердцем, бокалами шампанского и кольцом. А в сентябре Соня Егорова спровоцировала слухи о беременности. Но официальных заявлений от пары не было, они никак не комментировали новость.

Ранее Pharaoh предлагали контракт с лейблом Лос-Анджелеса, но он отказался.