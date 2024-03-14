Певец Егор Крид расплакался на концерте в Екатеринбурге. Это произошло после трогательной речи артиста в адрес покойной двоюродной бабушки.

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Подробности сообщает E1.ru.

Крид рассказал, что родственница в 80 лет прыгнула с парашютом, она «очень сильно любила эту жизнь». Бабушка называла Крида ангелом-хранителем, а он воспринимал ее как пример для подражания.

«Теперь она мой ангел-хранитель. Если ты слышишь, эти аплодисменты тебе», - сказал артист.

Начав исполнять песню «Берегу», он заплакал. Зрители поддержали исполнителя и стали петь за него.

Ранее Крид объявил об уходе из шоу «Голос. Дети». Артист решил, что его путь на проекте «подошел к концу». По мнению певца, он сделал в шоу «все возможное и невозможное».

Крид впервые стал наставником в «Голосе» в 2021 году. Одна из его подопечных одержала победу, другие заняли второе место. В специальном сезоне шоу команда Крида также стала первой.