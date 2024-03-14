Продюсер заявил, что Чеботина пошутила о конкуренции с Ольгой Бузовой

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru предположил, что Люся Чеботина в шутку назвала Ольгу Бузову своим главным конкурентом на эстраде.

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«Мне кажется, Люся Чеботина просто пошутила в отношении Ольги Бузовой. Конечно же, она не конкурент. На мой взгляд, есть более достойные артисты, которые способны выиграть награду на крупной музыкальной премии, тем более побороться за звание лучшей исполнительницы», — отметил Рудченко.

Он выразил мнение, что лучшей певицей прошлого года стала Анна Асти, которая заслуженно получила эту награду.

Недавно критик Сергей Соседов отметил, что лучшими певицами страны никак нельзя назвать Ольгу Бузову и Люсю Чеботину. Лучшими молодыми музыкантами страны он считает Диму Билана и Полину Гагарину. Рассуждая о более возрастных артистах, член жюри шоу «Суперстар» выделил Григория Лепса и Ларису Долину, которую он назвал одной из лучших певиц отечественной эстрады.