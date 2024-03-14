Итальянский певец Pupo назвал ошибкой отмену русской культуры на Западе

Итальянский певец и композитор Энцо Гинацци (Pupo) считает ошибкой отмену русской культуры на Западе, об этом он сообщил корреспонденту ТАСС, отметив, что всегда выступал против эмбарго какого-либо народа.

"Я всегда против любого эмбарго какого-либо народа, это ошибочно", - сказал певец. На вопрос о том, не боится ли артист выступать в России, учитывая сложившуюся политическую обстановку, Pupo ответил, что "совершенно не боится" и действует в соответствии со своими убеждениями. "Я уже много лет приезжаю в Россию, с конца 1970-х годов, и я всегда продолжал приезжать и приезжаю в этот сложный момент. Важно подчеркнуть, что сейчас не запрещено приезжать в Россию. <...> Каждый имеет право выбора, а я, как свободный человек, выбираю приезжать, потому что я убежден, что именно так делать правильно", - сказал Pupo.

Итальянский певец отметил, что любовь к двум народам - это его главный источник вдохновения. "Мой приезд в Россию не был спонтанным, я никогда не переставал приезжать в Россию, даже в этот деликатный период. К примеру, два месяца назад у меня был большой тур по Сибири, мы были в Красноярске, Новосибирске", - сообщил артист на пресс-конференции в ТАСС.

"Я прекрасно понимаю, что меня будут критиковать, тем более в моей стране, на Западе. Я даже уважаю мнение тех, кто будет меня критиковать, потому что у каждого должно быть свое мнение, но эти люди, скорее всего, меня не знают. И я не заинтересован в мнении людей, судящих артистов, которые просто ездят по миру и делают свою работу независимо от политических мнений и влияний. Завтра я буду петь еще потому, что российское правительство не запрещало мне сюда приезжать и не ставило меня перед выбором", - сказал итальянский исполнитель.

Он также сообщил, что на концерте в Москве "Большой бенефис Pupo. В кругу друзей", который состоится 15 марта на сцене Государственного Кремлевского дворца, он исполнит три песни на русском языке, среди них - композиция Александры Пахмутовой и поэта Николая Добронравова "Надежда".