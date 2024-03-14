Певец Филипп Киркоров встал на колени перед Ольгой Бузовой

Певец Филипп Киркоров встал на колени перед артисткой Ольгой Бузовой в эфире шоу «Это нормально?». Об этом сообщает The Voice.

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«Если ты скажешь «да», подумаешь, твои люди одобрят, мой народ тоже — то, конечно, да! Ты красивая, умная, образованная! Я готов говорить очень многое!» — разоткровенничался Киркоров.

При этом изначально, на той же программе, исполнитель уверял, что никогда не будет жениться. Затем Бузова уточнила у него, может ли она не следовать примеру старшего коллеги и все-таки вступить в брак. Тогда Киркоров ответил ей фразой: «За меня — да. На тебе бы я женился».

6 марта сообщалось, что блогер Меружан Мовсисян сделал предложение руки и сердца Бузовой в эфире шоу. Артистка засмущалась и попросила мужчину подойти к ней, однако неизвестно, что она ему ответила.

В декабре Бузова рассказывала, что планирует найти любовь в 2024 году. Она призналась, что хочет семью и мечтает о том, чтобы в ее жизни настал такой период.

До этого артистка описала своего будущего мужа: она визуализировала умного, высокого и красивого мужчину. Ее воображаемый избранник — меценат, бизнесмен, который «выходит в общество и собирает акционеров, чтобы представить свой продукт — нейросети».