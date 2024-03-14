Актрисе Эпплгейт пришлось носить подгузники из-за рассеянного склероза

Актриса Кристина Эпплгейт поделилась деликатными подробностями жизни с рассеянным склерозом. В беседе с изданием People она призналась, что носит памперс.

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«Ну, вы писаетесь в штаны, потому что невозможно вовремя добраться до туалета. Так что да, подгузники», — рассказала она.

52-летняя Эпплгейт, у которой диагностировали рассеянный склероз в 2021 году, продемонстрировала интервьюеру выступающий над джинсами подгузник с цветочным принтом.

Она также пошутила, что даже если вылечится от болезни, продолжит парковаться на парковке для инвалидов, поскольку заслужила это, и отметила, что ей нравится кататься в инвалидном кресле, когда нужно сесть в самолет.

В 2023 году Эпплгейт говорила, что из-за своего диагноза завершит актерскую карьеру.