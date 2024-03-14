Волочкова назвала смерть Касаткиной большой утратой для русского балета

Смерть народной артистки РСФСР, руководителя московского Театра классического балета Наталии Касаткиной — большая утрата для русского балета. Об этом заявила балерина Анастасия Волочкова в беседе с «Газетой.Ru». В четверг стало известно, что Касаткина ушла из жизни в возрасте 89 лет. Волочкова отметила, что артистка всегда ратовала за то, чтобы классический балет жил.

«Это великий человек, который всегда ратовал за классический балет и много прошел противодействий и в Мариинском театре, когда было написано множество писем со стороны различных структур о том, чтобы убирали... постановки классические, потому что они... составляли большую конкуренцию тому, что вообще происходило», — подчеркнула балерина.

По словам Волочковой, сейчас в русском балете нет известных имен и педагогов, и на смену Касаткиной не придут люди такого же уровня. Балерина также рассказала, что народная артистка и ее муж Владимир Василев помогли танцовщице в период, когда ее незаконно уволили из Большого театра.

«Я уже тогда создала свое концертное шоу, был создан спектакль, он прошел в Кремлевском дворце. Это было большое шоу как раз как ответ Большому театру на все выпады в мой адрес... Наталия Касаткина давала мне артистов своей труппы... в сложнейшие времена, когда отворачивались абсолютно все», — подчеркнула Волочкова.

Артистка добавила, что благодарна Касаткиной и очень ее уважала.