Джигурда эмоционально обратился к Пугачевой

Недавно Алла Пугачева шокировала людей своими выходками: сначала она танцевала на корабле под украинские песни, после вступила в перепалку с коллегой Стасом Михайловым, заявив, что «нормальные люди не возвращаются в Россию». Актер Никита Джигурда призвал Примадонну приехать на Родину и поговорить.

Джигурда пояснил, что народная артистка СССР заслужила милосердие. При этом, по словам актера, ребята на фронте «все нормальные», несмотря на мнение Пугачевой. Певица, говорит он, не понимает, что выбрала не ту сторону для поддержки.

Актер выступил против охоты на ведьм, он требует, чтобы Пугачева вернулась в Россию. «Если вернусь, расскажу все!», — говорила ранее артистка.

«Алла Борисовна, ты — суперзвезда для русскоязычного мира. Приезжай и поговорим на интеллектуальном уровне», — цитирует Джигурду mk.ru.

По его словам, Россия сегодня является «крепостью против извращенцев».

«Аллочка, девочка, ты не права! Приезжай и мы все обсудим, и ты поймешь, что заблуждаешься», — добавил он.

Ранее актер Алексей Нилов рассказал о мести певицы Аллы Пугачевой артистам из «Улиц разбитых фонарей». По его словам, исполнительница попросила их спеть вместе на сцене Кремлевского дворца.