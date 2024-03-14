«Я здесь живу»: Орбакайте снова уезжает из России в США?

Заслуженная артистка России Кристина Орбакайте может покинуть Россию на фоне отмены ее выступлений. За что «наказывают» певицу, чем она займется в США?

Правда ли, что Орбакайте выступит в баре

В начале марта глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин пожелал артистке выступать в США. Общественный деятель заявил, что исполнительница хита «Пьяная вишня» будет петь за $200, ведь «больше ей там никто не заплатит».

12 марта стало известно, что Орбакайте 20 апреля выступит в нью-йоркском баре LEVEL в Бруклине. Согласно анонсу, она исполнит свои хиты на русском языке. Анонс мероприятия появился в блоге заведения в социальных сетях.

На странице бара LEVEL сообщается, что средний счет на человека за вечер составляет всего $50 (4,5 тысячи рублей). Гости должны посещать заведение в опрятной повседневной одежде, а на входе предъявлять удостоверение личности. Выступление российской исполнительницы будет приурочено к годовщине со дня открытия заведения.

Что Орбакайте говорила о США и России

После выступления в Санкт-Петербурге Орбакайте опровергла слухи о своем отъезде из России. Отвечая на вопрос корреспондента LIFE.ru, надолго ли певица вернулась на родину, артистка заявила, что «здесь живет».

«Я здесь живу», — отметила Орбакайте.

Как уточняет издание, после этого охранники оттеснили корреспондента в сторону. Они также попросили не задавать артистке провокационные вопросы.

Орбакайте в 2024 году планировала посетить несколько российских городов с сольной программой «На бис!», однако ее тур оказался под угрозой срыва. Выступления исполнительницы отменили в нескольких городах, в том числе в Улан-Удэ, Красноярске, Иркутске, Владивостоке. Причиной отмены стала позиция общественных организаций, указывающих, что артистка живет за рубежом, но хочет зарабатывать в России.

Недавно источник издания «Абзац» рассказывал о намерении Орбакайте выступить перед участниками специальной военной операции в лечебных учреждениях. По информации журналистов, такие планы артистка строит на «свой следующий приезд в Россию».

Вернут ли Орбакайте на сцену в России

Продюсер Евгений Болдин в интервью NEWS.ru заявил, что отмены концертов певицы связаны с позицией россиян. По его словам, людям «стало очень неприятно, что некоторые артисты живут в Америке, а сюда ездят деньги зарабатывать, кое-кто говорит гадости про Россию и СВО».

«Кристина слова плохого не сказала. Она молчит. Я ее хорошо знаю, воспитывал ее с семилетнего возраста. Она хорошая девочка. К слову, и Алла Борисовна никогда не проявила бы себя так и была бы в России, если бы не [Максим] Галкин (признан Минюстом РФ иноагентом. — NEWS.ru). Все понимают, что только из-за него она так себя ведет. Это касается всех ее скандальных высказываний, в том числе и последних. И Кристина попала под эту ситуацию», — отметил Болдин.

Продюсер предположил, что через год-полтора Орбакайте все же начнет работать. Он объяснил это тем, что артистка не уезжала из России навсегда и осталась «свои человеком, патриотом».