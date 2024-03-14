T-Killah ответил, был ли у него на самом деле роман с Ольгой Бузовой
Рэпер T-Killah — один из главных ньюсмейкеров последних недель. Сначала он привлек к себе внимание из-за операции по трансплантации волос, о ней артист рассказывал в мельчайших подробностях в запрещенной сети. Ну а творческий разрыв T-Killah c певицей MIA BOYKA, которую он продюсировал, и вовсе обернулся публичным скандалом. Его отголоски слышны и сейчас. Но и это еще не все.
Сегодня Александр Тарасов (настоящее имя рэпера) сделал громкое заявление, касающееся личной жизни. Артист раскрыл, что у него был роман с Ольгой Бузовой. Однако признался, что отношения с самой популярной девушкой страны были PR-ходом.
«Был роман с Бузовой?» — спросили у артиста в запрещенной сети. «Да, наигранный, чисто для прессы. Она уже тогда встречалась с Димой», — заявил T-Killah и опубликовал совместное горячее фото с Олей.
К слову, именно она в свое время познакомила Александра Тарасова с Дмитрием Тарасовым (бывшим мужем Бузовой), после чего молодые люди и стали друзьями не разлей вода.
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