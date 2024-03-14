Певец Анхель Гарсиа умер после десятичасовой операции

Скончался певец Анхель Васкес Гарсия, в первую очередь известный как бывший вокалист группы Banda Rancho Viejo.

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Согласно сообщениям мексиканских СМИ и многочисленных некрологов в соцсетях от коллег и друзей, причиной смерти знакового артиста стал рак.

Ранее певец сам назвал причину приостановки выступлений, сообщив, что его состояние неуклонно ухудшается после поставленного диагноза - рак щитовидной железы.

Артист прошел длительный курс лечения и очень рискованную операцию, длившуюся десять часов, в ходе которой ему удалили пораженную железу и часть лимфатических узлов, но все усилия оказались тщетны.

Чтобы оплатить лечение артисту, лишившемуся возможности петь, пришлось распродавать личные вещи.