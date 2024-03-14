Решена судьба дела об олигархе и пропавшем миллиарде Кобзона

На Ставрополье решена судьба дела о банкротстве олигарха Вагифа Пейсахова, задолжавшего семье певца Иосифа Кобзона (1937-2018) $25 миллионов — более миллиарда рублей. Об этом сообщает kp.ru.

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Как следует из статуса дела в картотеке арбитражных судов, в феврале 2024 года дело о банкротстве прекратили досрочно.

До этого судья поднимал вопрос о прекращении дела из-за потери интереса сторон.

В сентябре 2023 года последнего управляющего освободили от должности, замену ему не подобрали, а истица, вдова артиста Нелли Кобзон, не выражала свою позицию. Сам Пейсахов также не высказывался о своем банкротстве — он, по данным издания, освободился из тюрьмы и уехал из России.

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Пейсахов продавал брендовые шубы, а в 2013 году занял у приятельствовавшего с ним Иосифа Кобзона $25 млн без расписки для расширения бизнеса. Сперва предприниматель платил по долгам, но после пропал. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что деньги Пейсахов проиграл в покер. За мошенничество ему дали шесть лет лишения свободы. В 2018 году вдова Кобзона подала иск на взыскание долгов.

В 2022 году СМИ сообщали, что у Пейсахова на счету осталось 800 рублей.