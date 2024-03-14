Артистка Марина Кравец стала мамой во второй раз

Артистка, телеведущая и звезда юмористические шоу Марина Кравец стала мамой во второй раз. Об этом она поделилась со своими поклонниками на странице в личном блоге.

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Новоиспеченная мама сообщила, что первой о том, кто узнал о рождении малышки, стала старшая дочь артистки Вероники, которой скоро исполнится четыре года.

Телеведущая поздравила своего супруга Аркадия Водахова с радостным событием и выразила слова благодарности поклонникам за их добрые пожелания, сообщает StarHit.

— Аркадий, любовь моя, поздравляю нас! Спасибо тебе за наше новое чудо! — эмоционально высказалась Кравец.

Информация о беременности Кравец стала известна осенью прошлого года. По словам знаменитости, пара приняла решение о втором ребенке практически сразу после рождения дочери. Однако супруги решили, что оптимальной разницей для зачатия ребенка станет пара лет, чтобы первенец получил все необходимое внимание.

Российский комик Марина Кравец весной 2020 года впервые стала мамой. Вместе со своим мужем Аркадием Водаховым они решили назвать дочку Вероникой. Кравец призналась, что ее муж стал достойным родителем для их ребенка.

Весной этого года Марина Кравец рассказала о забавном факте, относящемся к ее недоброжелателям. Большинство хейтеров, по словам девушки, представляют собой женщин лет 55–60 с очень похожими аватарками и постами в социальных сетях — на них обязательно присутствуют выращенные цветы.