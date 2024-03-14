Звезда «Улиц разбитых фонарей» рассказал о мести Пугачевой

Актер Алексей Нилов вспомнил, как народная артистка России Алла Пугачева "отомстила" артистам из "Улиц разбитых фонарей". О мести звезды, чью песню "Позови меня с собой" актеры пели в сериале, он рассказал в передаче RTVI "Легенда".

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"Она, кстати, нас подставила очень круто в Кремлевском дворце. Она говорит: "Поете мою песню?" Мы говорим: "Да, Алла Борисовна, вот так случилось". — "Ну хорошо. Ну пойдемте, сейчас вместе споем", - рассказал он.

Актеры исполнили припев песни "Мадам Брошкина", бумажки с текстом которого им раздали на сцене.

"Она нам отомстила, молодец, очень сильно", — пошутил Нилов.

При этом, добавил Нилов, актеры не хотели петь "Позови меня с собой" на съемках из-за трагической судьбы автора песни Татьяны Снежиной, и специально исполнили песню "злобно", однако она стала хитом среди поклонников сериала.

Поклонницы Стаса Михайлова выступили с требованием к Пугачевой

Накануне певица Клава Кока прокомментировала скандал вокруг народной артистки России Аллы Пугачевой, которая недавно поссорилась с шансонье Стасом Михайловым.

Михайлов жестко высказался об уехавших музыкантах, а Пугачева ответила ему, что нормальные люди в Россию не вернутся.