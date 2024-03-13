Бывший муж Пугачевой раскрыл заработок певицы в СССР

Певица Алла Пугачева получала 7,5 рублей за сольный концерт в СССР. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал ее бывший муж Евгений Болдин.

Он отметил, что в советское время у каждого артиста была своя ставка и доход с концерта шел государству, а не Пугачевой.

«Она получала 7,5 рублей за сольный концерт. При этом билет, я помню, в Тбилиси в десятитысячном зале стадиона стоил с рук десять рублей. Другие люди зарабатывали, а она не могла. Потому что за каждой ее поездкой следили», — рассказал Болдин.

По его словам, суть слежки заключалась в том, чтобы Пугачева не могла получить сверх положенного. Болдин указал, что в проверках участвовали представители Контрольно-ревизионного управления, Министерства финансов, ОБХСС и других ведомств, которые приезжали в города за две недели до концерта певицы.

Говоря о выступлениях Пугачевой за границей, он рассказал, что она привозила оттуда «пачки долларов», которые сдавались в «Госконцерт», а сама звезда получала 15 долларов в сутки.

Юрий Лоза высказался об оскорблениях Пугачевой в адрес Михайлова

Напомним, что Болдин являлся главным администратором Союзконцерта и в 1970-1980-х годах согласовывал и организовывал выступления всех советских артистов. Также в течение 16 лет с 1978 по 1994 год он был директором коллектива бывшей жены.