Умер певец, занявший последнее место на "Евровидении-72"

Певец Джо Кутахар скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщают СМИ Мальты со ссылкой на брата исполнителя - Фрэнка. Причина смерти не названа.

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Кутахар, помимо прочих подвигов, более-менее значительных, известен тем, что, выиграв национальный отборочный тур, поехал в Эдинбург - представлять свою страну на "Евровидении" 1972 года. Артист выступил там в составе дуэта Helen and Joseph, заняв последнюю место: большая часть жюри выставила их номеру по два балла.

Заметим, что Мальта на фестивале в тот год принимала участие во второй раз. После того, как и в первый заняла последнее место.

Кутахар родился в 1941 году. Его певческая карьера тянулась десятилетиями и продолжалась почти до упора.

В частности, два года он работал в Великобритании в 1960-х - артистом кабаре - и был участником труппы мальтийской рок-оперы Ġensna.