Карди Би показала улыбку после выпадения зуба

Рэперша Карди Би (настоящее имя Белкалис Марленис Альманзар) показала улыбку после выпадения зуба. Снимками она поделилась в TikTok.

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31-летняя рэперша рассказала, что один из ее виниров недавно выпал, и продемонстрировала отсутствующий зуб, улыбнувшись во весь рот.

«Подождите до конца, чтобы получить сюрприз», — иронично говорит в начале ролика рэперша.

По словам Карди Би, один из виниров выпал, когда она ела жесткий бублик.

Недавно Карди Би объявила о разводе с Оффсетом после шести лет брака. Она была вынуждена прокомментировать слухи о разрыве, появившиеся в СМИ после того, как артистка отписалась от мужа в социальных сетях. Карди и Оффсет тайно поженились 20 сентября 2017 года. В 2019 году у них появилась дочка Калче Киара, а осенью 2021 года родился сын Вэйв.

Исполнительница хита «WAP» действительно продолжает общаться с бывшим избранником. Они продолжают совместное воспитание двоих детей — пятилетней Калчер и двухлетнего Вэйва.

Ранее Карди Би снялась обнаженной в образе русалки.