Киркоров на шоу "Маска" назвал Батрутдинова засланным казачком

Председатель жюри шоу «Маска» Филипп Киркоров в новом выпуске усомнился в правдивости Тимура Батрутдинова, который несколько лет назад выступал на шоу в костюме Зайца.

Во время выступления участника в маске Перца юморист в очередной раз заявил, что знает истинную личность выступающего. Киркоров напрямую спросил у комика, кто скрывается под костюмом, на что Батрутдинов признался, что блефовал.

«Я думал, вы очень хороший актер, но вы — не очень хороший актер. У вас не получается блефовать», — сказал певец.

Когда на сцену вышел Кот, юморист вновь заявил, что знает истинную личность конкурсанта, но не станет ее раскрывать, так как хочет помочь выступающим. После этого Киркоров и вовсе обрушился с шуточной критикой на комика, назвав его «засланным казачком».

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