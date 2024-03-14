$91.54+0.66100.19+0.83
Войти в почту

Сергей Соседов назвал лучших молодых певцов России: «Поют какую-то ерунду»

Музыкальный критик Сергей Соседов в разговоре с NEWS.ru назвал Диму Билана и Полину Гагарину лучшими исполнителями России.

Сергей Соседов назвал лучших исполнителей России
© Газета.Ru
«На мой взгляд, среди молодых артистов нет никого, кто бы заслуживал звания лучшего исполнителя или исполнительницы. Все певицы на одно лицо, поют какую-то ерунду. В советское время и то было больше хороших артистов, потому что проводился серьезный отбор», — пояснил Соседов.

Критик также отметил, что лучшими певицами страны никак нельзя назвать Ольгу Бузову и Люсю Чеботину, которых упомянули журналисты в беседе с Соседовым. Рассуждая о более возрастных артистах, член жюри шоу «Суперстар» выделил Григория Лепса и Ларису Долину, которую он назвал одной из лучших певиц отечественной эстрады.

10 марта сообщалось, что Полина Гагарина впервые за пять лет выступила с большим концертом. Мероприятие прошло в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. После этого артистка заявила, что хочет взять творческую паузу и отдохнуть от гастролей.

Шоу-бизнес
Сергей Соседов
Лариса Долина
Дима Билан
Григорий Лепс
Полина Гагарина
Ольга Бузова
Санкт-Петербург
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости