Ди Каприо поймали на флирте с известной моделью

Актер Леонардо Ди Каприо попался на флирте с моделью и актрисой Тейаной Тейлор, сообщило издание Page Six. Знаменитости «сблизились» на вечеринке перед вручением наград премии «Оскар». Известно, что 33-летняя Тейлор была признана самой привлекательной женщиной по версии журнала Maxim в 2021 году.

49-летний актер был замечен прижимающим к себе 33-летнюю звезду «Поездки в Америку — 2» в ходе, казалось бы, кокетливого обмена мнениями во время посещения вечеринки WME, организованной в бывшем поместье Уильяма Рэндольфа Херста в Беверли-Хиллз, Калифорния, — говорится в материале.

По информации журнала, голливудский актер приобнял Тейлор, когда она наклонилась, чтобы прошептать ему что-то на ухо. При этом со ссылкой на инсайдера издание уточнило, что между актерами нет романтических отношений и они являются коллегами по некоему проекту.

Ранее Ди Каприо в своих социальных сетях поздравил власти Казахстана с увеличением популяции сайгака. Он назвал сотрудничество руководства республики с природоохранными организациями, университетами и учеными ярким примером настоящего успеха в области охраны природы, основанного на совместных усилиях.