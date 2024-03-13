Джоли проиграла апелляцию по делу о продаже доли винодельни олигарху из России

Американская актриса Анджелина Джоли проиграла апелляцию по делу против ее бывшего супруга, артиста Брэда Питта, которое касалось продажи доли совместной винодельни пары российскому олигарху Юрию Шефлеру. Об этом сообщает DailyMail.

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Незадолго до этого Верховный суд Лос-Анджелеса вынес предварительное решение об удовлетворении претензии Питта, которая касалась признания сделки с российским бизнесменом его бывшей женой законной. Адвокаты актрисы попытались оспорить иск звезды «Бойцовского клуба», однако суд отклонил эту попытку.

Таким образом, Питту предоставили возможность внести поправки в иск, а также передать судебное разбирательство в суд.

Осенью прошлого года сообщалось, что актер обвинил свою бывшую жену в сговоре с Шефлером.

Актриса продала свою долю предпринимателю с указанием, что бывший муж задолжал ей 350 миллионов долларов. Питт обвинил бывшую супругу в сговоре с олигархом и заявил, что она нарушила их договоренность, осуществив сделку, которую он не одобрял.

Ранее Брэд Питт впервые за долгое время появился на светском мероприятии с новой возлюбленной Инес де Рамон, которая младше него на 27 лет.