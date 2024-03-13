Нюша показала фигуру в прозрачном комбинезоне в Дубае

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, опубликовала фото из салона. Снимком она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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33-летняя певица позировала в прозрачном комбинезоне в кабинете косметолога в Дубае. Волосы она собрала в низкий пучок и отказалась от макияжа. Нюша регулярно делает процедуры с аппаратами для поддержания фигуры и массажи. Недавно певица вновь вернулась в Дубай, куда переехала вместе с мужем и детьми.

В августе 2017 года Нюша вышла замуж за бизнесмена Игоря Сивова. Свадебная церемония пары состоялась на Мальдивах. В 2018-м певица родила дочь. Девочку назвали Серафимой-Симбой в честь главного персонажа ее любимого мультфильма «Король Лев». В декабре 2021-го у артистки и бизнесмена появился сын Саффрон.

В 2022 году Нюша рассказала Светлане Бондарчук, что столкнулась с изменой со стороны супруга, когда была беременна вторым ребенком. Несмотря на это, певица простила Сивова.

18 января директор певицы Нюши Денис Орлов опроверг информацию о разводе исполнительницы с мужем Игорем Сивовым. Он заявил, что слухи о расставании преувеличены.