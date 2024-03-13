Инстасамка официально отменила концерт в Перми

Популярная певица Instasamka (Дарья Зотеева из Тобольска) официально отменила выступление в Перми. В объявлении указано, что концерт не состоится по независящим от артистов причинам. Ранее Instasamka заявляла, что отменяет российский тур по собственной инициативе.

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«Пермь, по независящим от артистов, организаторов и концертной площадки причинам, концерт отменяется. Возврат билетов производится у билетного оператора, на платформе которого осуществлялась покупка», — говорится на странице шоу в соцсети «ВКонтакте».

Об отмене российского тура певица сообщила 1 марта, но в Перми шоу официально стояло в афише на 29 марта. 2 марта Instasamka заявила, что «никаких ограничений по выступлениям и исполнению из-за содержания музыки нет». По ее словам, выступления она отменила, так как «недовольна форматом» сольных концертов.