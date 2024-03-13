Экстрасенс Котов предсказал судьбу Бузовой

Участники шоу «Битва экстрасенсов» стали гостями проекта «Это нормально?». Они вместе обсудили тему отношений и предсказали будущее одной из ведущих программы Ольги Бузовой.

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В новом выпуске передачи появились ведущая «Битвы экстрасенсов» Вера Сотникова, медиум Лина Джебисашвили, грузинская ясновидящая Мариам Циминтия, таролог Александр Кинжинов, мистик звука Юлий Котов и один из братьев Никара.

Обсуждения касались темы интимных отношений по любви и без нее. Бузова призналась, что готова согласиться на близость лишь в случае наличия ярких чувств. Ее точку зрения поддержал Котов, после чего сделал неожиданное предсказание судьбы телеведущей.

— Будет мужчина плотного телосложения, очень интересный, а также по судьбе идут два ребенка, — заявил мистик.

Он отметил, что Бузова долгое время предавалась аскезам, полностью посвящая себе карьере. Это и стало причиной неудач в личной жизни телеведущей. Котов также пригласил звезду отправиться с ним в Индию, однако однозначного ответа Бузова на шоу не дала.

Зрители проекта «Это нормально?» с каждым новым выпуском все больше узнают о его ведущих — певице Ольге Бузовой и шоумене Дмитрии Диброве. Например, в недавнем эфире ведущий шокировал гостей своей позицией в вопросе свободных отношений.