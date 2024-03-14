Нагиев может вернуться на телевидение после длительного перерыва

Гендиректор телеканала «МУЗ-ТВ» Захар Бабин в разговоре с порталом «Страсти» не исключил вероятности того, что Дмитрий Нагиев станет ведущим музыкальной премии 2024 года.

«Нагиев – уважаемая персона, он крутой, классный. У нас есть еще один ведущий под вопросом, поэтому я не буду раскрывать, будет ли Дмитрий Нагиев на премии», — отметил Бабин.

Он также рассказал, что в этом году церемонию награждения «МУЗ-ТВ» будут вести пять артистов. Среди них Клава Кока, Лолита Милявская, Владимир Маркони и Лера Кудрявцева, а также пятая звезда, которую Бабин пока не назвал.

До этого Нагиев отказался от участия в нескольких телевизионных проектах, в том числе и в программах Первого канала. Актер был ведущим шоу «Голос», однако в версии «60+» его заменила Лариса Гузеева, а детский «Голос» с некоторых пор ведет Яна Чурикова. Затем главный продюсер музыкального и развлекательного вещания Первого телеканала Юрий Аксюта заявил, что Нагиев покинул проекты из-за творческого перерыва.

В феврале 2023 года Нагиев отказался вести премию телеканала МУЗ-ТВ. Актер не раскрывал причину отказа.