Певица Dua Lipa объявила название и дату выхода нового альбома

Британская певица Dua Lipa объявила, что её новая пластинка получила название «Radical Optimism». Альбом, в который вошли 11 песен, выйдет 3 мая.

В своих соцсетях исполнительница пояснила, что название пластинки означает «чувство ясности, которое помогает справиться с тяжёлыми ситуациями, и оптимизм, позволяющий изящно проходить сквозь хаос».

Две песни из новой работы Dua Lipa уже известны. Это синглы «Houdini» и «Training Season», вышедшие в ноябре 2023 года и в феврале 2024 года, соответственно. На сайте певицы уже открыт предзаказ на альбом «Radical Optimism». При этом релиз будет доступен как в цифровом виде, так и на физических носителях: виниле, компакт-дисках и даже кассетах.

Ранее Dua Lipa рассказала журналу Rolling Stone, что для своего третьего полноформатного альбома сочинила 97 композиций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».