Звезда итальянской эстрады 80-90-х Pupo выступит в Кремле

Исполнитель хитов Celato Al Cloccolato, Su Di Noi и Volano, в 80-е написавший и песню о красивой москвичке - Lidia a Moska ("Лидия из Москвы"), которая тоже попадала в европейские хит-парады - снова в отменной концертной форме. А 15 марта Pupo даст единственный концерт в Государственном Кремлевском дворце, участвовать в котором захотели многие звезды российской эстрады.

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"Большой бенефис Pupo. В кругу друзей" - так решили назвать этот гала-концерт, который продлится больше двух часов. Оно будет дружественным и дуэтным, поскольку Люся Чеботина, Михаил Боярский, Алексей Глызин, Кай Метов, Зара, Алиса Мон, Елена Воробей, Аглая Шиловская, Александр Буйнов, Таисия Повалий, Вероника Агапова, Александр Панайотов и другие наши артисты споют вместе с Pupo его хиты.

Причем, у этого концерта - особый смысл. Об этом накануне рассказал сам итальянец, сообщивший в соцсетях, что "едет в Россию не ради денег или жажды славы".

Pupo признался, что этот "концерт должен приблизить его к осуществлению мечты, которую он сам однажды увидел во сне…"

И даже рассказал о нем подробнее: " Мне снилось, что песня, одна простая песня, осветила умы двух человек. Двух мужчин, которых не разделяло ничего, кроме страсти к этой песне. Сон кончился тем, что они вдвоем спели припев, и когда они пожали друг другу руки, два их народа снова стали братьями..."

При этом, Pupo решил приехать в Москву заранее и взять с собой большую компанию из Италии: музыкантов, журналистов, техников.

Все они будут жить в российской столице несколько дней: гулять по улицам, встречаться и беседовать с прохожими и другими артистами, делать свои выводы…

Прямая речь

Пупо, итальянский певец, музыкант и продюсер: