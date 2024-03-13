Лолита впервые вышла в свет после «голой» вечеринки Ивлеевой

Певица Лолита Милявская впервые вышла в свет после скандальной вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает The Voice в Telegram-канале.

60-летняя Лолита Милявская стала гостьей пресс-завтрака «Премии МУЗ-ТВ 2024». Артистка вышла на публику в черном свитере с открытыми плечами, золотых серьгах и очках для зрения в черно-красной оправе. На светском мероприятии певица появилась с новой прической.

Скандальная вечеринка Анастасии Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года в клубе «Мутабор». Среди гостей были такие звезды, как Ксения Собчак, Лолита Милявская, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Джиган и Оксана Самойлова, Дима Билан. Сама блогерша и другие артисты извинились за участие в откровенной вечеринке.

14 февраля Лолита Милявская заявила, что общественники требуют отменить ее концерты, так как она якобы «недостаточно раскаялась» после участия в «голой» вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой и последовавших за этим отмен концертов. Артистка рассказала, что на протяжении нескольких лет выступала в госпиталях во время разных вооруженных столкновений, видела «разные степени увечья» и покупала аппаратуру для больниц. Она также спонсировала операции для людей с тяжелыми заболеваниями.