Шура посоветовал уезжать из России по примеру Пугачевой

Российский певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) посоветовал «валить» из страны тем артистам, кто не любит Россию. Бежавших за границу звезд он назвал предателями, передает E1.ru.

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Пусть остальные сваливают быстрее. «Небеса обетованные» помнишь фильм с Лией Ахеджаковой? Как она сидела: «Мест хлебных мало»! Вот это вот! Мест хлебных мало, понимаешь? Я всем советую, [уезжайте] дальше все... <...> Кто не любит свою Родину и кто ее не ценит, валите все, — сказал музыкант.

В то же время он подчеркнул, что с уважением относится к певице Алле Пугачевой, которая вслед за мужем решила уехать в Израиль, а затем на Кипр. Он сравнил Примадонну с «женой декабриста», ведь она уехала из России не по своей воле, а последовала за Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Помните, когда в ссылку декабристов слали и жёны ехали за ними? Вот она так же, ну и слава богу. Она любит своего мужа, это здорово, — резюмировал он.

Ранее депутат Госдумы музыкант Денис Майданов заявил, что уехавшие из России артисты наплевали в душу своим поклонникам. По его словам, они ошибочно считали себя незаменимыми. Он высказал мнение, что россияне не простят этих исполнителей, если те захотят вернуться.