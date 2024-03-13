Киркоров стал наставником на шоу с Азаматом Мусагалиевым

Звезда российской эстрады Филипп Киркоров стал наставником команды кавээнщиков из Сургута «Борцы» на юмористическом шоу «Звезды» с Азаматом Мусагалиевым. Поп-король внес за свою команду 2 миллиона 260 тысяч рублей в призовой фонд.

«Я подготовился лучше всех. Поэтому принес 2 миллиона 260 тысяч рублей, сразу с налогами», — заявил Киркоров.

Он представил команду юмористов «Борцы» под свою переделанную песню «Дива». На сцене Киркоров исполнил песню, как «вошел не в те двери» с отсылкой на скандальную вечеринку блогерши Насти Ивлеевой. Жюри оценили выступление наставника.

«Это самое невероятное сочетание, которое мы увидели», — прокомментировал Сергей Жуков.

А Гарик Харламов признался, что у него разболелась голова из-за слишком смешного номера и поблагодарил Киркорова за самоиронию. В шоу известные артисты соревнуются за звание самой смешной звезды шоу-бизнеса. Победитель получит 20 млн рублей.