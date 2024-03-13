Ленни Кравиц получил звезду на Аллее славы

Певец и продюсер Ленни Кравиц получил именную звезду на Аллее славы в Голливуде. Об этом сообщает People.

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59-летний Ленни Кравиц был удостоен звезды 12 марта. На мероприятии певец появился в образе черного цвета. Артист надел рубашку, брючный костюм в полоску и туфли. Он дополнил наряд солнцезащитными очками. Поддержать исполнителя пришли его дочь Зои Кравиц и ее возлюбленный, актер Ченнинг Татум. На открытии также присутствовал друг певца, режиссер и актер Дензел Вашингтон. Ленни Кравиц поблагодарил всех присутствующих на церемонии.

«Звезда — прекрасная вещь, но если бы у меня не было людей, с которыми я мог разделить эту радость, все было бы совсем не так. Настоящий подарок – присутствие большого количества людей, которые знали меня всю мою жизнь и прошли этот путь вместе со мной», — цитирует слова артиста издание.

В декабре прошлого года певец Ленни Кравиц в почти 60 лет задумался о новом браке. Об этом он рассказал в интервью Esquire.