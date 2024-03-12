Киркорова раскритиковали за «излишний живот» на светской вечеринке

Певец Филипп Киркоров стал гостем дня рождения Екатерины Гусевой. Об этом сообщает Telegram-канал «Неприятный Пилягин».

Филипп Киркоров появился в брюках, футболке и рубашке. Образ он дополнил бейсболкой и массивными украшениями. Однако подписчики обратили внимание на изменившуюся фигуру и имидж певца.

«Филя прислушался к твоему совету и нажрал пузо», «Киркоров снова блонд?», «И клоун фрик Киркоров тут как тут, в каждой бочке затычка», — написали они в комментариях.

16 февраля сообщалось, что Филипп Киркоров появился в тизере первого выпуска пятого сезона шоу «Маска» в другом образе. Он отказался от пестрых нарядов со стразами и выбрал более строгий черный костюм. Также Киркоров надел черный парик и очки для зрения. Тогда певец впервые появился с новым имиджем. Он решил его изменить, чтобы вернуть лояльность публики.

Недавно сообщалось, что парик певца Филиппа Киркорова, в котором он появился на съемках шоу «Маска», может стоить несколько десятков тысяч долларов.