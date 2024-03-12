Певица Инстасамка рассказала о планах сдать ЕГЭ и поступить в вуз

Российская певица и блогер Дарья Зотеева (Инстасамка) рассказала в соцсетях, что намеревается в ближайшее время сдать ЕГЭ и поступить в один из российских вузов. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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Исполнительница отметила, что собирает документы, необходимые для поступления в в высшее учебное заведение. Она не раскрыла, в какой вуз и на какое направление собирается поступать.

Журналисты уточнили, что Зотеева окончила девять классов, после чего поступила в колледж, учебу в котором не завершила.

Ранее сообщалось, что артистка отменила концерты в связи с желанием изменить формат выступлений, расширить его так, чтобы он стал интересен не только подросткам, но и их родителям.

Певица уточнила, что планирует организовать «что-то большее, чем раньше» к выходу своего альбома «RICH WITCH», запланированном на 2025 год.