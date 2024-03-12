Стала известна причина экстренной госпитализации внучки Валерии

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал в интервью mk.ru, что случилось с внучкой Валерии, которую экстренно госпитализировали в больницу. По его словам, у трехлетней девочки поднялась высокая температура, и они решили не медлить.

«Вирус группы Б, пневмококковая инфекция. Она ходит в садик, там вирус и зацепила. Когда поднялась температура под 40, вызвали «скорую помощь». Врачи приняли решение везти ребенка в больницу. Ну, с такой температурой — 40,2 градуса — как можно дома находиться? Мы также позвонили Марку Аркадьевичу Курцеру, и он нас выручил, как обычно. Внучку положили в Лапино, я сам лежал в этой же больнице в декабре, когда болел», — поделился бизнесмен.

Невестка Валерии 11 марта сообщила, что переживает за здоровье дочери. Лиана Шульгина опубликовала в соцсетях фото ребенка, лежащего под капельницами, и перестала выходить на связь с подписчиками без объяснения причин. Пригожин успокоил поклонников их семьи, отметив, что внучка уже идет на поправку, и скоро ее выпишут домой.

Лиана Волкова (в девичестве. — «Газета.Ru») замужем за младшим сыном артистки Арсением Шульгиным. Они поженились 28 августа 2020 года, а 1 января 2021-го у супругов родилась дочь Селин.

Невестка звезды недавно рассказала подписчикам, что совершила ошибки в похудении после родов из-за чего у нее «посыпалось здоровье». Шульгина мало ела в течение дня и много тренировалась, стараясь быстрее вернуться в форму. По словам бизнесвумен, даже частые обмороки не сразу остановили ее, однако потом она поняла, что следовать этим правилам опасно и обратилась за помощью к специалистам. Сейчас блогер занимается спортом в свое удовольствие и питается по рекомендациям нутрициолога.