Качер объяснил, зачем пристал к Самбурской на «Маске»

Певец Артем Качер, скрывавшийся в костюме Акулы на шоу «Маска», рассказал, что приставал к Настасье Самбурской в образе Мотылька по инициативе самой артистки. Его слова передает «СтарХит».

«Мы с Мотыльком стояли рядом, он был в игривом настроении — поглаживал сзади мой плавник, пытался разглядеть, кто в костюме. Я решил подыграть. Ничего личного в этом не было, моя Акула была галантным персонажем», — признался артист.

6 марта актриса и шансонье Настасья Самбурская покинула шоу «Маска». Председатель жюри Филипп Киркоров назвал звезду «Универа» роскошной женщиной и даже признался ей в теплых чувствах. Во время шоу, отмечает «СтарХит», Самбурская назвала Качера «наглецом» и возмутилась, что певец тронул ее за грудь.

Артем Качер стал четвертым артистом, снявшим свою маску на проекте. При этом судьи не смогли угадать, кто скрывался в образе Акулы: жюри предполагали, что это могли быть Джиган, Стас Костюшкин или Natan. Качер признался, что не хотел уходить из шоу, заявив, что не успел «разогнаться».