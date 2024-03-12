Продюсер объяснил, почему Егор Крид покинул шоу «Голос.Дети»

Продюсер Павел Рудченко заявил, что певец Егор Крид мог покинуть вокальное шоу «Голос.Дети» из-за сложностей работы с детьми. Его слова передает NEWS.ru.

«Не каждый человек без педагогического образования может правильно выстроить обучающий процесс», — отметил эксперт.

При этом Рудченко не стал исключать, что Криду попросту мог наскучить проект, либо же у него появились творческие планы, из-за которых артист не может полностью уделять время стороннему шоу.

11 марта рэпер Егор Крид заявил, что больше не хочет быть наставником вокального проекта «Голос. Дети». Он признался, что его путь на проекте закончен и отметил, что сделал на проекте «все возможное и невозможное».

Музыкант был наставником шоу «Голос. Дети» с восьмого сезона телепроекта. Его подопечная Елизавета Трофимова заняла второе место, но уже через год Аделия Загребина из команды Крида стала победительницей проекта. В следующем сезоне артист также забрал призовое место благодаря Веронике Сыромле, которая уступила лишь в финале.