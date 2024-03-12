Сваха из «Давай поженимся!» оценила предложение искать любовь на выборах

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале, сваха Роза Сябитова оценила предложение заместителя премьер-министра республики Татарстан Лейлы Фазлеевой искать любовь на выборах президента России 15-17 марта. В беседе с Life.ru она сочла реальным шанс познакомиться на избирательном участке.

«Будьте внимательны, улыбайтесь, будьте доброжелательны, а если к вам обращаются с желанием поздороваться — здоровайтесь. А если кто-то хочет с вами познакомиться — знакомьтесь. А что такого, собственно говоря? Будьте открыты к этому!» — высказалась Сябитова.

При этом она призвала россиян не забывать, что в первую очередь они идут на выборы.

Ранее Фазлеева заявила, что молодые россияне могут найти вторую половинку на избирательном участке. Она подчеркнула, что желающим познакомиться ничто не мешает приглядеться друг другу на выборах.

До этого Сябитова предположила, что выпуски «Давай поженимся!» с бойцами спецоперации на Украине могут растрогать зрителей. Она также заявила, что программ с участием таких героев должно быть больше на российском ТВ.