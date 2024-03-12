SHAMAN рассказал, как планирует голосовать на выборах президента России

Российский певец SHAMAN планирует проголосовать на президентских выборах в первый день, 15 марта. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

Певец пояснил, что хочет проголосовать на участке в столице.

— 15 марта пойду своими ногами. Думаю, что в дни выборов я буду в Москве, так что проголосую здесь. У меня как раз образовался перерыв между выступлениями. 11 марта завершилась серия концертов в Crocus City Hall. Специально так подгадали, чтобы в день выборов был выходной, — признался артист.

В январе удостоверение доверенных лиц кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина получили 16 человек. В их число вошли певец Ярослав Дронов, известный широкой публике как SHAMAN, народный артист СССР дирижер Юрий Башмет и другие.

Более половины россиян проголосуют на предстоящих выборах президента страны. Об этом свидетельствуют данные опроса ФОМ. Еженедельный опрос был проведен с 1 по 3 марта среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах России.