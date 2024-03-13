Брежнева прокомментировала развод с Меладзе

Певица Вера Брежнева призналась, что после развода с продюсером Константином Меладзе она полтора года приходила в себя.

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— Все ждут, что я расклеюсь, буду слабой, войду в состояние жертвы и буду сидеть и рассказывать, как раньше все было хорошо, а теперь — плохо. Это не мой путь. Я выбираю другой — двигаться вперед. Да, это была моя ошибка, мой урок, — призналась исполнительница в интервью журналистке Динаре Сатжан.

Брежнева добавила, что она прошла полный цикл — от осознания разрыва до полноценного ощущения, что она «в ресурсе». По словам певицы, она не держит обид на бывшего супруга. Исполнительница подчеркнула, что самое главное — быть благодарной полученному уроку. Отношения с Меладзе она назвала взрослением и ростом. Брежнева заключила, что у нее нет претензий к экс-супругу.

Осенью прошлого года Вера Брежнева рассказала о разводе с Константином Меладзе. На концерте в феврале она передала ему трогательное послание. Бывшие супруги сохранили хорошие отношения после расставания. На выступлении в Казахстане она обратилась к Меладзе со сцены.