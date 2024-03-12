Певица Кристина Орбакайте отменила свой концерт в Государственном Кремлевском дворце из-за болезни. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

По его словам, выступление исполнительницы не состоялось, так как в последний момент Орбакайте пожаловалась на температуру. Из-за плохого самочувствия артистка отказалась выходить на сцену Кремля.

До этого в пресс-службе Кремлевского дворца заявили, что Орбакайте не выступила на сцене Кремля «по своим причинам». Тем самым площадка опровергла информацию о том, что концерт певицы отменили после жалоб активистов.

10 марта активист Виталий Бородин в своем Telegram-канале похвастался тем, что выступление певицы не состоялось из-за его доноса. Он сравнил Орбакайте с «цыганкой», которая гастролирует по России и «набивает карманы» деньгами местных жителей. Он напомнил, что артистка еще ни разу не появлялась в зоне СВО. По мнению активиста, Орбакайте следует отправиться в США и выступать там за $200, так как больше ей никто не заплатит.

В Кремлевском дворце прокомментировали отмену выступления Орбакайте

Орбакайте должна была исполнить композицию «Просто любить тебя» на мероприятии, запланированном в Кремле 8 марта. Источник издания mk.ru заявил, что имя артистки числилось в программе «до последнего».