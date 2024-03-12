Водонаева раскритиковала Бритни Спирс: «Все встало на свои места»

Телеведущая Алена Водонаева опубликовала в своем Telegram-канале ролик певицы Бритни Спирс, в котором артистка вытирает лицо облизанными пальцами.

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"Бритни Спирс показала как очищает лицо. Умывание певицы - это просто слюни. Вот такой уход. Теперь все встало на свои места", - заявила Водонаева.

При этом не все подписчики Водонаевой оценили нападки телеведущей в сторону американской исполнительницы. Одна из фанаток обвинила российскую модель в том, что она "насмехается над больным человеком".

В то же время некоторые считают, что подобными провокационными роликами Спирс "троллит" свою аудиторию, чтобы оставаться на слуху. "Бритни - котик, котики тоже так умываются"; "Может она троллит так всех? Иначе, конечно, все очень плохо"; "Мне кажется, она это делает специально, ради хайпа", - написали под постом Водонаевой.

В конце февраля Водонаева заступилась за пенсионерку, которую унизила Гузеева в шоу "Давай поженимся". Телеведущая возмутилась, что Гузеева раскритиковала "взрослую, роскошную, стройную женщину с голливудской укладкой".