Гость интервью Собчак назвал главный вывод после беседы с ней

Российский комик, звезда интернет-сериала «Непосредственно Каха» Артем Калайджян заявил, что после интервью телеведущей и журналистке Ксении Собчак решил не доверять никому из представителей шоу-бизнеса. Главный вывод беседы с ней он назвал в подкасте блогера Амирана Сардарова, видео вышло на YouTube.

© Lenta.ru

По словам Калайджяна, ранее он считал, что все представители шоу-бизнеса и люди творческих профессий обычно помогают друг другу.

«После Собчак я понял, что *** никому нельзя доверять», — заявил он.

Гость подкаста также отметил, что в какой-то момент их беседы журналистка сказала, что камеры не работают. Однако в действительности их снимали и отрывок записи вставили в финальное интервью, заверил комик.

Ранее Калайджян высказался о своем интервью Собчак словами «оставили только грязь». По его словам, разговор должен был быть посвящен фильму «Непосредственно Каха», но в итоге все интервью было построено вокруг обзора блогера BadComedian (настоящее имя — Евгений Баженов).

«Непосредственно Каха» — веб-сериал, рассказывающий о приключениях Кахи (настоящее имя — Артем Карокозян) и его друга Серго в Сочи. В 2020 году состоялась премьера одноименного фильма. Вскоре после выхода ленты обзор на нее выпустил BadComedian. В выпуске Баженов раскритиковал звучавшие в картине шутки, а также обвинил Калайджяна в рекламе азартных игр.