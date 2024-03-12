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Певица Лили Аллен заявила, что рождение детей разрушило ее карьеру

Певица Лили Аллен заявил, что дети разрушили ее карьеру. Об этом сообщает Daily Mail.

Певица Лили Аллен рассказала, что дети разрушили ее карьеру
© globallookpress.com

Аллен уверила, что любит своих детей. Артистка призналась, что поставила в приоритет семью вместо карьеры.

«Они дополняют меня, но с точки зрения карьеры поп-звезды они полностью все испортили», — поделилась певица.

Аллен призналась, что ее раздражают заявления о том, что можно совмещать материнство и профессиональную деятельность. Артистка считает практически невозможным успешное балансирование между карьерой и воспитанием ребенка.

Аллен живет в США вместе с мужем актером Дэвидом Харбором, известным по сериалу «Очень странные дела». Она воспитывает двух дочерей — Этель и Марни — от первого брака.

В апреле 2023 года Лили Аллен призналась, что ей поставили диагноз «синдром дефицита внимания и гиперактивности» (СДВГ). Певица заявила, что ей пришлось полностью отказаться от соцсетей из-за своего диагноза, отметив при этом, что не была удивлена заключению врача. Она объяснила, что в ее семье есть люди с таким же синдромом.

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