«Зашел не в тот переход»: жена актера «Уральских пельменей» высказалась о скандале

Жена актера «Уральских пельменей» Дмитрия Соколова Ксения прокомментировала новости о его конфликте с подростками. На своей странице в одной из соцсетей она написала, что он «зашел не в тот переход».

Супруга опубликовала фото Соколова, сидящего рядом с табличкой «Осторожно, хищники!».

«Шутка вечера: "В жизни каждого гражданина есть такие моменты, когда зашел не в тот переход"», - так она подписала фотографию.

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Это отсылка к видео певца Филиппа Киркорова с извинениями за участие в «голой» вечеринке. На том видео он сказал, что «в жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь».

Ранее в СМИ появилась информация, что конфликт Соколова с группой подростков произошел, когда они увидели его на выходе из бара в Екатеринбурге в сопровождении девушки. Сообщалось, что в переходе на станции метро «Геологическая» подростки начали кричать артисту: «Почему дед идет с молодой девушкой?». В Telegram-каналах появились видео их спора, снятое в переходе.

Звезда «Уральских пельменей» устроил дебош в метро Екатеринбурга

Официальный представитель управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил порталу E1, что ни одна из сторон конфликта в полицию не обращалась. Однако полицейским поручили провести проверку после публикации видео.

Представитель актера Влад Москалев заявил Russia Today, что на видео был не Соколов, а «человек в силиконовой маске». По словам Москалева, «дети устроили провокацию» ради «хайпа».