Киркоров пригрозил Даве вылетом из шоу

Певец Филипп Киркоров пригрозил блогеру Давиду Манукяном (Даве) возможным вылетом из шоу "Маска".

В новом выпуске проекта певица Валерия предположила, что в костюме Акулы скрывается Манукян. Она сделала такой вывод, так как участник танцует, находится в хорошей форме и "восхваляет свою фигуру".

Киркоров отметил, что если это так, то он "первым сольет" Даву. На вопрос, что такого сделал блогер, певец ответил:

"Он знает за что". "Какая он акула? Пиранья!" - заявил артист.

Манукян известен по своим юмористическим роликам в соцсетях. Он получил наибольшую популярность в 2019 году, когда начал встречаться с артисткой Ольгой Бузовой. В 2021 году блогер и телеведущая расстались. Бузова рассказывала, что тяжело переживала разрыв. Она обвиняла Даву в рукоприкладстве и оскорблениях. По словам блогера, они расстались из-за того, что не сошлись характерами.

В марте певица Мари Краймбрери сообщила, что снова встречается с Давой. Она рассказала о воссоединении на сцене своего концерта в Минске.