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Анна Asti сообщила о переносе мартовского тура

Певица Анна Asti сообщили в Telegram-канале, что перенесла мартовский тур на апрель.

Анна Asti сообщила о переносе мартовского тура
© РИА Новости

Asti намекнула, что причиной переноса стало ее состояние здоровья. Артистка до сих пор реабилитируется после операции на ноге. Все билеты остаются действительными.

Asti призналась, что «безумно скучает» и хочет спеть для фанатов.

«Я до последнего рвалась и пыталась пробовать, но в последний раз уходила со сцены со слезами на глазах. Иногда есть обстоятельства, которые от меня не зависят, и в этом случае я не могу на это никак повлиять», — поделилась исполнительница.

Asti отметила, что на данный момент активно занимается вопросами здоровья. Певица уточнила, что даже готова к новой операции.

Анна Asti впервые выступила на публике после участия в «голой вечеринке»

27 февраля Telegram-канал Mash сообщил со ссылкой на собственный источник, что концерты Анны Asti сорвались уже в пяти городах — Волгограде, Саратове, Краснодаре, Тольятти и Нижнем Новгороде. Уточнялось, что отменить могут весь тур звезды. Инсайдер рассказал, что поклонники артистки начали сдавать билеты даже там, где об отменах концертов не заявляли.

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